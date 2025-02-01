توزيع المسؤوليات صلب الجامعة التونسية لكرة القدم

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت انه تم توزيع المسؤوليات صلب المكتب الجامعي المنتخب مؤخرا وذلك على النحو التالي:
معز الناصري : رئيس
حسين جنيح : نائب رئيس مكلف بالعلاقات الخارجية والهياكل الدولية
ريم البجاوي : رئيسة اللجنة الفيدرالية لكرة القدم النسائية
مروى السخيري : رئيسة اللجنة الفيدرالية للنزاعات الوطنية
ناجي الشاهد : رئيس اللجنة الفيدرالية للمنتخبات الوطنية
وسام اللطيف : رئيس لجنة التنظيم /مسؤول على منتخب اقل من 23 سنة
بلحسن بالسمرة : رئيس اللجنة الفيدرالية لوضعية اللاعبين
المنوبي الطرودي : رئيس اللجنة الفيدرالية للمالية والاستشهار
معز المستيري : رئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات
معز النايلي : رئيس اللجنة الفيدرالية لكرة القدم القاعدية والهواة / مسؤول على منتخب اقل من 20 سنة/ مسؤول لجنة تعيين المنسقين العامين
خميس الحمزاوي : مكلف بالاتصال والتواصل مع الجمعيات الرياضية / مسؤول عن منتخب الاكابر
زياد المسعودي : رئيس اللجنة الفيدرالية الفنية والتطوير/ مسؤول على منتخب اقل من 17 سنة
الطيب شلوف : رئيس اللجنة الفيدرالية الطبية
منية البدوي : رئيسة اللجنة الفيدرالية للتحكيم
فخر الدين الزاوي : مسؤول على منتخب اقل من 15 سنة
وأضافت الجامعة التونسية لكرة القدم ان جميع اللجان الفيدرالية تبقى تحت اشراف الرئيس ونائب الرئيس.
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