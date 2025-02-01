توزيع المسؤوليات صلب الجامعة التونسية لكرة القدم

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت انه تم توزيع المسؤوليات صلب المكتب الجامعي المنتخب مؤخرا وذلك على النحو التالي:

معز الناصري : رئيس

حسين جنيح : نائب رئيس مكلف بالعلاقات الخارجية والهياكل الدولية

ريم البجاوي : رئيسة اللجنة الفيدرالية لكرة القدم النسائية

مروى السخيري : رئيسة اللجنة الفيدرالية للنزاعات الوطنية

ناجي الشاهد : رئيس اللجنة الفيدرالية للمنتخبات الوطنية

وسام اللطيف : رئيس لجنة التنظيم /مسؤول على منتخب اقل من 23 سنة

بلحسن بالسمرة : رئيس اللجنة الفيدرالية لوضعية اللاعبين

المنوبي الطرودي : رئيس اللجنة الفيدرالية للمالية والاستشهار

معز المستيري : رئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات

معز النايلي : رئيس اللجنة الفيدرالية لكرة القدم القاعدية والهواة / مسؤول على منتخب اقل من 20 سنة/ مسؤول لجنة تعيين المنسقين العامين

خميس الحمزاوي : مكلف بالاتصال والتواصل مع الجمعيات الرياضية / مسؤول عن منتخب الاكابر

زياد المسعودي : رئيس اللجنة الفيدرالية الفنية والتطوير/ مسؤول على منتخب اقل من 17 سنة

الطيب شلوف : رئيس اللجنة الفيدرالية الطبية

منية البدوي : رئيسة اللجنة الفيدرالية للتحكيم

فخر الدين الزاوي : مسؤول على منتخب اقل من 15 سنة

وأضافت الجامعة التونسية لكرة القدم ان جميع اللجان الفيدرالية تبقى تحت اشراف الرئيس ونائب الرئيس.

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