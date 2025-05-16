توزيع المهام على أعضاء مكتب مجلس الصحافة

تم اليوم الجمعة، توزيع المهام على أعضاء مكتب مجلس الصحافة، الذي تمّ الإعلان عن تركيبته يوم 5 ماي الجاري، خلال ندوة صحفية انعقدت ضمن فعاليات الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، في إطار إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت عنوان « حرية الصحافة على ضوء التطورات الجيوسياسية والتكنولوجية: الذكاء الاصطناعي نموذجا ».

وتمّ توزيع المهام كالآتي:

- رئيس المجلس: منوبي المروكي

- ⁠نائبة الرئيس : حنان الزبيس

- الأعضاء: ⁠عمر الوسلاتي – ⁠خليل الجلاصي – ⁠فطين حفصية – ⁠محمود العروسي بن صالح – ⁠توفيق أحمد – ⁠نجاة الزموري

كما تم انتخاب رؤساء اللجان الثلاث القارة للمجلس كالآتي:

- لجنة إدارة الشكاوى: عمر الوسلاتي

- لجنة التكوين والتعاون : منى مطيبع

- لجنة الأخلاقيات: خليل الجلاصي

وتتمثل المهام الرئيسية للمجلس، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين، في مساعدة المؤسسات الإعلامية والصحفيين على ممارسة صحافة مهنية وذات جودة، وحماية استقلالية الصحافة من أي تدخل أو ضغط محتمل مهما كان مصدره، ورصد التدابير السياسية والتشريعية أو غيرها التي قد تؤثر على نشر الأخبار التي تهم الجمهور وتهدد حقه في الحصول على المعلومة، إضافة الى إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو ممارستها، وفي كل المسائل الأخرى المتعلقة بمجال نشاطه.

كما يعمل أيضا على اقتراح تدابير من شأنها تعزيز قطاع الصحافة وتحديثه وتطويره، والمساهمة في تنظيم التكوين المستمر لصالح الصحفيين والعمل على دعم التربية على وسائل الإعلام، الى جانب إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي تعمل على تحقيق نفس الأهداف، بغية تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحافة.

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