توزيع جوائز الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للتجديد

أشرف كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير على موكب توزيع جوائز الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للتجديد الثلاثاء 4 جوان الجاري بالعاصمة .

وقد حضر الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث سفير الاتحاد الأوروبي في تونس « ماركوس كورنارو » وسفير ألمانيا في تونس « بيتر بروغل » والممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس « ألكسندر أوروبيو » ورئيسة الديوان أحلام الباجي السايب ومدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة إلى جانب عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين.

ونوّهت فاطمة الثابت شيبوب بأهمية هذه المسابقة التي دأبت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على تنظيمها منذ سنة 2014 مبرزة دورها في خلق ديناميكية وتواصل مباشر مع حاملي أفكار المشاريع القائمة على التجديد وإعطاء دفع جديد لحفز المبادرة الخاصة.

وأكدت في مداخلتها على أهمية الانخراط في مسار الصناعة الذكية، الذي يلعب دورا أساسيا في دعم ريادة الأعمال من خلال خلق جيل جديد من المؤسسات الناشئة إلى جانب مساهمته في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير مواطن شغل جديدة لأصحاب الشهائد العليا بما سيمكن من استحثاث نسق الاستثمار والترويج لتونس كوجهة صناعية واقتصادية متطورة.

وفي كلمته، ذكر منصف بوكثير بأنّ منظومة البحث والابتكار تضمّ حاليا أكثر من 20 ألف باحثا في تونس، كما تموّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 39 مركزا بحثيا، و577 هيكلا بحثيا بين المختبرات والوحدات.

كما أكّد الوزير بأنّ منظومة البحث والتجديد قد شهدت تطوّرا كبيرا منذ التسعينيات، حيث تحتلّ تونس مراتب مشرّفة على المستوى العالمي والقاري والإقليمي وهو ما مكّنها من أن تصبح البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي يتحصّل على صفة البلد الشريك ضمن البرنامج الأوروبي للبحث والتجديد » Horizon 2020 « . وخلال سنة 2022 انضمت تونس إلى البرنامج الإطاري الأكثر تنافسية عالميا « Horizon Europe 2021-2027″.

كما أوضح بأنّ المنظومة الوطنية للبحث والابتكار تحتاج اليوم إلى مزيد من التنسيق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ونجاعته من أجل تطوير اقتصاد يعتمد على المعرفة ونتائج البحث. ولذلك تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جميع الهياكل خاصة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم من أجل تعزيز دور المنظومة الوطنية للبحث والتجديد دعما لاقتصاد المعرفة والتعاون القطاعي من أجل اقتصاد وطني أكثر تنافسية.

وعلى صعيد أخر، تم الإعلان الرسمي عن إطلاق شبكة المؤسسات الأوروبية » réseau EEN Tunisie «، والتي دأبت على تقديم الدعم والمرافقة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة طيلة 15 سنة وهي متواجدة في أكثر من 50 دولة، قصد الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات وتنويع مصادر تمويلها واحداث فرص عمل جديدة.

وعلى هامش انعقاد هذه التظاهرة، اطلعت الوزيرة على الفضاء المخصص لأصحاب المؤسسات الناشئة المشاركة في هذه المناظرة.

تجدر الإشارة إلى أن المناظرة الوطنية للتجديد تتنزل في إطار حرص الحكومة وكافة المتدخّلين الاقتصاديين على تنمية ثقافة التجديد وتعميمها قصد النهوض بالاقتصاد الوطني وذلك من خلال تشجيع التكامل والشراكة بين مجالي الاقتصاد والبحث العلمي.

وأفرزت نتائج المسابقة الوطنية للتجديد فوز 15 مشاركا وتتوزع الجوائز كما يلي:

التجديد التكنولوجي والرقمنة

1. الجائزة الأولى للمؤسسة الناشئة » Enova Robotics » بسوسة، لتركيز روبوت ذاتي التحكم لتنظيف الألواح الكهروضوئية » Robot autonome pour le nettoyage de panneaux photovoltaïque »

2. الجائزة الثانية لكارم الشطي صاحب شركة » DeepVolt – Ariana » لتطوير تطبيقة في مجال الإحاطة. والمرافقةDeepVolt : Location Intelligence Assistant »

3. الجائزة الثالثة لمهدي رمضان عن الشركة » Parkey sarl- Tunis » لنجاحها في تطوير منصة للدفع عبر الهاتف الجوال لوقوف السيارات » Plateforme de paiement mobile du stationnement »

الابتكارات الخضراء

1. الجائزة الأولى لأحمد سليم بوعكاز عن شركة » WATER SEC – Tunis » لإيجاده حلولا لتحسين استهلاك المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي Solution innovante d’IoT et d’IA pour optimiser la gestion de l’eau »

2. الجائزة الثانية لمروان مقداد عن مؤسسة » – Tunisia Baits – Bizerte » تخص إنتاج إنتاج الديدان البحرية بطريقة دائرية بيئية » POLYCHAETA: production des vers marins avec un processus circulaire et écologique »

3. الجائزة الثالثة لكريم فتح الله عن مؤسسة » National Smart For Green Solutions and Applications – Bizerte » لتطوير تطبيقة هدفها الحماية من الحرائق في الغابات » FireWatch, solution de protection contre les incendies dans les fermes »

التجديد التشاركي

1. الجائزة الأولى لحمزة الفيل عن مركز البحوث وتكنولوجيات المياه لنجاحه في معالجة وتحلية المياه المستعملة

2. الجائزة الثانية لزروق يوكابد عن المعهد الوطني للبحوث الزراعية وتحويلها إلى صناعات غذائية » Valorisation des glands de chêne en industries alimentaire »

3. الجائزة الثالثة لباسم الصديق عن مؤسسة » ViZmerald » بسوسة لايجاده حلول لتقييم جودة الأقمشة عبر الذكاء الاصطناعي » ViZual Automatic Fabric Marking Solution de détection et de

marquage des tissus textiles par intelligence artificielle.

