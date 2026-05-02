توزيع جوائز معرض تونس الدولي للكتاب 2026 وتكريم ثلة من المبدعين

احتفى معرض تونس الدولي للكتاب 2026 في دورته الأربعين، المنتظمة من 23 أفريل إلى 03 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم، بالمبدعين في مختلف مجالات الكتابة والنشر، من خلال تنظيم حفل تسليم جوائز المعرض والتكريم، في تقليد سنوي يكرّس قيمة الكتاب ويثمّن الإنتاج الفكري والأدبي.

وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

1- جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي في الرواية:

- رواية « تحت جسر أمستردام » ، الصادرة عن دار الأمينة للنشر والتوزيع (2025) لأمينة زريق

2- جائزة علي الدوعاجي للإبداع الأدبي في الأقصوصة:

- حفيظة قارة بيبان، عن مجموعة « أنا والقاتلة وظلالنا » ، دار نقوش عربية (2025).

3- جائزة فاطمة الحداد للكتابات الفلسفية: حُجبت

4- جائزة الطاهر الحداد في الدراسات الإنسانية والأدبية (مناصفة):

- العادل خضر، عن كتاب « في الحب والح(ر)ب »، الدار التونسية للكتاب (2026).

- محمد الحداد عن كتاب « علمنة الإصلاح الديني »، دار محمد علي الحامي للنشر (2025).

5- جائزة مصطفى خريف للإبداع الأدبي في الشعر:

- محمد الناصر المولهي ، عن ديوان « لا بيت للشباك الحفيد »، أبجديات للنشر (2026).

6- جائزة الصادق مازيغ في الترجمة من العربية وإليها:

- أحمد الحيزم عن « من واحة إلى أخرى »، كونتراست للنشر (2026)

7- جائزة عبد القادر بن الشيخ لنشر قصص الأطفال واليافعين:

زينب بن عثمان دار نحن للإبداع والنشر والتوزيع

8- جائزة نور الدين بن خذر للنشر:

- Pop Libris سامي المقدم

