توزيع كميات من لحم الضّأن ولحوم الأبقار المبرّدة بهدف تعديل السوق

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الثلاثاء، توزيع 20 طنا من لحم الضّأن المبرّد، على ان يتم غدا الأربعاء، توزيع حاوية بـ20 طنا من لحوم الأبقار المبرّدة.

وقد تمّ تحديد أسعار البيع للعموم بسعر 38.200 د/كغ من لحم الضأن وب35.500 د/كغ من لحم هبرة، فيما حدد سعر الجومانة ب 32.000 د/كغ والصدرة ب25.800 د/كغ، وفق بلاغ اصدرته الوزارة.

وفي هذا الاطار ، دعت شركة اللحوم القصابين الراغبين في التزوّد باللحوم، الى إعداد ملفاتهم و التواصل مع الإدارة التجاريّة للشركة.

ويأتي هذا الاجراء، في اطار مواصلة شركة اللحوم توريد كميات من اللحوم المبرّدة من الضأن و الأبقار بهدف تعديل السوق و توفير المنتجات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن، حسب المصدر ذاته.

وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، كشف خلال جلسة استماع عقدته لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، يوم 11 فيفري 2025، عن تكليف شركة اللّحوم لتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة، استعدادا لشهر رمضان، والشروع في توريد كميات أولية في حدود 200 طن من اللحم البقري و200 طن من لحم الضأن.

وأكّد عمل الوزارة على ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية على غرار إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وفتح 4 نقاط لشركة اللحوم لبيع اللحوم المجمّدة أو المحلية.

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