توسعة نشاط المستشفى الرقمي ليشمل 7 ولايات جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ توسعة نشاط المستشفى الرقمي ليشمل 7 ولايات جديدة وهي سليانة والقصرين وتطاوين وجندوبة وڨبلي وصفاقس (المحرس) ومدنين (بن قردان).

ويوفر هذا التوسّع، وفق بلاغ لوزارة الصحة اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة وهي السكري والغدد وأمراض المفاصل والعظام والأمراض الجلدية وطب التغذية

ويتمثل الهدف من هذه الخطوة في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين وتخفيف عناء التنقّل والانتظار و تسريع التشخيص، إضافة إلى دعم الإطارات الطبية المحلية باستعمال تقنيات الطب عن بعد والذكاء الاصطناعي.

