توسعة نشاط المستشفى الرقمي ليشمل 7 ولايات جديدة

اخر تحديث : 12/09/2025
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

توسعة نشاط المستشفى الرقمي ليشمل 7 ولايات جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ توسعة نشاط المستشفى الرقمي ليشمل 7 ولايات جديدة وهي سليانة والقصرين وتطاوين وجندوبة وڨبلي وصفاقس (المحرس) ومدنين (بن قردان).

ويوفر هذا التوسّع، وفق بلاغ لوزارة الصحة اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة وهي السكري والغدد وأمراض المفاصل والعظام والأمراض الجلدية وطب التغذية

ويتمثل الهدف من هذه الخطوة في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين وتخفيف عناء التنقّل والانتظار و تسريع التشخيص، إضافة إلى دعم الإطارات الطبية المحلية باستعمال تقنيات الطب عن بعد والذكاء الاصطناعي.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق