توصيات الداخلية لمستعملي الطّريق لتفادي الاكتظاظ المروري مع انتهاء العطلة المدرسية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأحد، بلاغا بمناسبة انتهاء عطلة نصف الثلاثي الثاني المدرسية تفاديا للكثافة المرورية التي يمكن أن يشهدها المدخل الجنوبي للعاصمة أثناء عودة مستعملي الطريق من داخل ولايات الجمهورية نحو العاصمة خاصّة أمام تواصل أشغال التهيئة.

ووضعت وزارة الداخلية عددا من الحلول على ذمّة مستعملي الطريق وذلك تفاديا لتعطّل مصالحهم والمساهمة في الحفاظ على سيولة حركة الجولان كما يلي:

ـ استعمال الطريق الوطنية رقم 1 وذلك بالدخول عبر المنعرج اتجاه ملعب رادس ثمّ مفترق المدينة الجديدة فمفترق شوشة رادس ومنه في اتجاه قنطرة رادس حلق الوادي ثمّ الالتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشمالية، أو يمكن استعمال المنعرج من ناحية معمل رندة أو بنك الاسكان اتجاه قنطرة شوشة رادس.

ـ استعمال قنطرة لاكانيا والمرور عبر مفترق الوردية 1 و2 اتجاه ساحة باب عليوة ثمّ قنطرة الريفولن فشارع المنصف باي إلى غاية شارع المغرب العربي (طريق الزاد4).

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بتطبيق القانون واحترام مبادئ السلامة المرورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك من خلال:

*عدم الإفراط في السرعة.

*الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

*تجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

*ضرورة استعمال حزام الأمان.

*عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض.

*الانتباه أثناء شق الطريق.

*عدم حمل اشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.

*ضرورة تفقد التجهيزات الفنية للعربات لتفادي الأعطاب والحوادث.

*تجنب السياقة في حالة التعب والإرهاق.

وأكدت الوزارة أنها وضعت كلّ الامكانيّات الماديّة والبشريّة الضّروريّة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطّريق ويمكن عند الضّرورة الاتّصال على الأرقام التّاليّة:

إدارة شرطة المرور: 71.343.201

شرطة النّجـدة: 197.

المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني: 71.960.448.

الحرس الوطـني: 193.

الحماية المدنيّــة: 198.

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