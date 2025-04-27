توقع نزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة

يتميّز الوضع الجوّي بداية من بعد ظهر، الأحد، بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية.وتشمل هذه الأمطار، تدريجيا، المناطق الشرقية للشمال والوسط، وتكون محليا غزيرة، خاصّة، بولايات القصرين والكاف وسليانة والقيروان وشمال سيدي بوزيد، ثمّ لاحقا، أثناء الليل، زغوان ونابل وشمال سوسة.

ومن المتوقع أن تتراوح أعلى الكميّات، بين 30 و50 مليمترا، مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وهبوب رياح قويّة، تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة، أثناء ظهور السحب الرعدية وبالمرتفعات.

كما يتواصل نزول الأمطار غدا، الإثنين، بالشمال والوسط، ومحليا الجنوب تكون رعدية وأحيانا غزيرة، خاصّة، بعد الظهر مع انخفاض درجات الحرارة.

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