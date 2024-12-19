رياح شمالية غربية قويّة إلى قويّة جدّا بالشمال والوسط بداية من الغد

يكون الوضع الجوي بداية من يوم غد الجمعة 19 ديسمبر 2023، ملائما لهبوب رياح شمالية غربية قوية إلى قوية جدا بالشمال والوسط تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم/س وتصل مؤقتا إلى حدود 100 كلم/س خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
كما ينتظر وفق معهد الرصد الجوي نزول أمطار بالشمال وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية مع انخفاض في الحرارة بأغلب الجهات.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.