توقع هبوب رياح قويّة مع ظهور دواوير رملية بالجنوب غدا الجمعة

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي ،يوم الخميس 13 مارس 2025، نشرة متابعة للوضع الجوي، أكد من خلالها أن الطقس خلال يوم غدٍ الجمعة 14 مارس 2025، سيكون ملائما لهبوب رياح جنوبية غربية قوية بالجنوب والوسط ومحليا الشمال حيث تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/س في شكل هبات وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى مادون 800 مترا.

ووفق ذات النشرة، من المتوقع أن تتقلص سرعة هذه الرياح تدريجيا أثناء الليل.

كما ستسجل الحرارة يوم الغد ارتفاعا نسبيا حيث تتراوح القصوى بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 29 و33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة باقصى الجنوب الشرقي.

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