توقف بطاحات جزيرة جربة عن العمل بسبب رياح قوية

توقفت مساء الثلاثاء، في حدود الساعة السادسة والنصف، بطاحات جزيرة جربة عن العمل بسبب تقلبات في الاحوال البحرية والجوية وهبوب رياح قوية لتنقطع بذلك حركة الدخول الى الجزيرة والخروج منها عبر هذه البطاحات وتقتصر على العبور عبر الطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس وفق ما افاد به فرحات لعريض كاهية مدير الادارة الفرعية لبطاحات جزيرة جربة بالادارة الجهوية للتجهيز بمدنين.

واضاف لعريض في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن البطاحات ستعود الى نشاطها الطبيعي والعادي في تامين حركة نقل العربات والمسافرين بعد تحسن الاحوال الجوية .

ويذكر ان سوء الاحوال الجوية ساهم في الفترة الاخيرة في تواتر توقف عمل بطاحات جزيرة جربة واضطراب حركة العبور .

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