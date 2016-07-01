توقيت استثنائي لعمل الهياكل التجارية للبريد التونسي

أعلن البريد التونسي أنّه تقرّر اعتماد توقيت استثنائي لفتح الهياكل التجارية (مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية)، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

وأوضح البريد التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنّه سيتم بصفة استثنائية تأمين حصتيْ عمل بداية من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة منتصف النهار (12.00)، ومن الساعة الواحدة زوالا (13.00) إلى الساعة الثالثة والنصف مساء (15.30)، وذلك قصد إجراء عمليات الجرد السنوي بعنوان 2025 وفقا للبرنامج والإجراءات المعتمدة في الغرض.

