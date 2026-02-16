توقيت العمل خلال شهر رمضان المعظّم

اخر تحديث : 16/02/2026
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

التوقيت الشتوي

أعلنت رئاسة الحكومة أنّ توقيت العمل بالإدارات العموميّة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة سيكون خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 2026 الموافق لــ 1447 هجري على النحو التّالي:
-من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).
- يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).


