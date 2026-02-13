توقيت عمل الصيدليات خلال شهر رمضان

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، عن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان المعظم.
وتفتح الصيدليات من صنف « أ » أبوابها للعمل من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة الخامسة مساء مع امكانية الحصول على ترخيص للغلق في حدود الساعة الرابعة مساء.
وتعمل الصيدليات من صنف « أ » (الإستمرار) من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 19:30 مساء.
وتفتح الصيدليات من صنف « ب » (صيدليات الليل) أبوابها للعمل من الساعة السابعة والنصف مساء إلى حدود الساعة 8:30 صباحا.
وبالنسبة إلى أيام السبت تفتح الصيدليات من صنف « أ » من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 13 زوالا، فيما تعمل الصيدليات من صنف « أ » (الإستمرار) من الساعة 8:30 صباحا إلى 19:30مساء.
وتفتح الصيدليات من صنف « ب » (صيدليات الليل) أيام السبت من الساعة 19:30مساء إلى الساعة 8:30 صباحا.
أمّا أيام الآحاد والعطل الرسمية فتفتح الصيدليات من صنف « أ » (الإستمرار) من الساعة 8:30 إلى 19:30 مساء.
وتفتح الصيدليات من صنف « ب » (صيدليات الليل) أبوابها للعمل خلال الآحاد والعطل الرسمية من الساعة 19:30مساء إلى الساعة 8:30 صباحا.
