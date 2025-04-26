توقيع إتفاقية في مجال النقل الجوي بين تونس والكويت

أشرف وزير النّقل رشيد عامري،السّبت، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع إتفاقية بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية.

وأكّد وزير النقل، بالمناسبة، أنّ هذا الإتفاق يجسّد العزم المشترك على تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الطيران المدني، والإرتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة والمتكاملة، ومواكبة لتطورات الدولية في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.

وأشار عامري، إلى أنّ مجال الطيران المدني يعدّ اللبنة الأولى في علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدا إستعداد تونس للتعاون وتوفير التسهيلات لإستئناف تشغيل الخط الجّوي المباشر الرّابط بين تونس والكويت. ودعا في هذا الصدد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، لمواصلة العمل لوضع برامج عملية لتدعيم التّعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات وإقامة شراكات بين شركات الطّيران التونسية والكويتية.

وثمن الوزير، ما قدّمه الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية من دعم لمعاضدة مجهودات الدولة التونسية في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية، من خلال المساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكة الحديدية لنقل الفسفاط. من جانبه إعتبر رئيس الطيران المدني الكويتي الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، أن توقيع هذه الإتفاقية سيعزز التعاون الثنائي والشراكة البناءة مؤكّدا دعم بلاده لتفعيل التعاون الإستراتيجي بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون بين شركات النقل الجوي التونسية والكويتية.

وشدد، في ذات السياق، على أهمية إطلاق خطوط الشحن الجوي، للمساهمة في دعم إنسياب المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين. كما نوّه الجابر الصباح، بالكفاءات العالية التي يتميز بها الشعب التونسي، الذي يُعد من أبرز مصادر اليد العاملة المؤهلة على المستوى الإقليمي في كافة المجالات من حيث الجودة والإنتاجية.

وحضر حفل التوقيع كل من رئيس الطيران المدني الكويتي سموّ الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح وسفير دولة الكويت بتونس منصور خالد العمر ووفد من الطيران المدني الكويتي وسفارة دولة الكويت بتونس، وكل من ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمدير العام للطّيران المدني بتونس وممثلين عن هياكل وزارة النّقل.