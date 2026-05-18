توقيع إتفاقيّة شراكة صحيّة بين وزارة الصحة التونسية ونظيرتها الروسيّة

على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية بجنيف، عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم الإثنين 18 ماي 2026 لقاء ثنائيا مع وزير الصحة الروسي، تم خلاله التوقيع على برنامج تعاون بين وزارتي الصحة في البلدين يعزز العلاقات التاريخية بين تونس وروسيا، وتفتح مسارا إستراتيجيّا لشراكة صحية متقدمة.

ويركز برنامج التعاون على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي، والابتكار في الصحة إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية في البلدين.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون لا يهم تونس وروسيا فقط، بل يمكن أن يتحول إلى منصة شراكة تخدم أيضا القارة الإفريقية، خاصة من خلال دعم التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير المشاريع الصحية المشتركة.

وأعرب وزير الصحة الروسي عن تقديره للكفاءات الطبية التونسية ولمكانة تونس الصحية والعلمية في المنطقة، مؤكّدا استعداد بلاده لتوسيع التعاون ودعم مشاريع مهمّة مشتركة .

كما وجّه دعوة رسمية إلى وزير الصحة التونسي لزيارة روسيا لمواصلة دفع هذا التعاون الصحّى

كلمات البحث :اتفاقية;روسيا;شراكة;وزارة الصحة التونسية