توقيع اتفاقيات تعاون بين تونس والصين

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد وشي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية اليوم الجمعة، على توقيع اتفاقيات تعاون بين تونس والصين.

وهي كالتالي:

- اتفاق تعاون اقتصادي وفني

- مذكرة تفاهم حول انشاء فريق عمل للاستثمار

- مذكرة تفاهم بشأن تقوية التعاون الانمائي والنهوض بتفعيل مبادرة التنمية العالمية

- مذكرة تفاهم في مجال التنمية الخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية

- اتفاق تعاون بين الإذاعة الوطنية التونسية والهيئة الصينية للإذاعة والتلفزيون

- اتفاق تعاون بين وكالة تونس أفريقيا للأنباء ووكالة أنباء شينخوا الصينية

- مذكرة تفاهم بين التلفزة التونسية ومجموعة الصين للإعلام.

كما تم تنظيم مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بحضور الرئيس الصيني وحرمه وأعضاء وفدي البلدين.

كلمات البحث :اتفاقيات;الصين;تونس