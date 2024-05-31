أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد وشي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية اليوم الجمعة، على توقيع اتفاقيات تعاون بين تونس والصين.
وهي كالتالي:
- اتفاق تعاون اقتصادي وفني
- مذكرة تفاهم حول انشاء فريق عمل للاستثمار
- مذكرة تفاهم بشأن تقوية التعاون الانمائي والنهوض بتفعيل مبادرة التنمية العالمية
- مذكرة تفاهم في مجال التنمية الخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية
- اتفاق تعاون بين الإذاعة الوطنية التونسية والهيئة الصينية للإذاعة والتلفزيون
- اتفاق تعاون بين وكالة تونس أفريقيا للأنباء ووكالة أنباء شينخوا الصينية
- مذكرة تفاهم بين التلفزة التونسية ومجموعة الصين للإعلام.
كما تم تنظيم مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بحضور الرئيس الصيني وحرمه وأعضاء وفدي البلدين.
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