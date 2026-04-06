توقيع اتفاقيات تعاون بين جامعة تونس وجامعة غوستاف إيفل

وقّعت جامعة تونس وجامعة « غوستاف إيفل » بباريس/فرنسا، يوم 2 أفريل 2026، اتفاقية إطارية لتعزيز التعاون بينهما إلى جانب جملة من الاتفاقيات الخصوصية مع كل من المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس والمعهد العالي للتصرف بتونس، وذلك في إطار إرساء شراكة أكاديمية وعلمية واسعة النطاق.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التميز الأكاديمي وتعزيز التعاون العلمي بين المؤسستين، فضلا عن تطوير الانفتاح الدولي بما ينسجم مع رؤية جامعة عصرية ومبتكرة ومتطلعة إلى المستقبل، بحسب ما جاء في نص البلاغ، الصادر عن جامعة تونس، مساء اليوم الأحد.

وجرت مراسم التوقيع بحضور ممثلين عن جامعة تونس ونائبة رئيس جامعة غوستاف إيفل، إلى جانب مديري المؤسسات الجامعية المعنية وعدد من الأساتذة وأعضاء الأسرة الجامعية من كلا الجانبين.

