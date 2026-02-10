توقيع اتفاقيات تعاون بين جامعة قرطاج والجامعة الأورومتوسطية بفاس بالمملكة المغربية

توجت زيارة وفد من جامعة قرطاج إلى الجامعة الأورومتوسطية بفاس بالمملكة المغربية، بتوقيع اتفاقيات تعاون علمي، تهدف إلى توطيد العلاقات الأكاديمية، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة، وتعزيز تبادل الكفاءات والخبرات العلمية بين الجامعتين.

وتضمن وفد جامعة قرطاج، رئيسة جامعة قرطاج نادية مزوغي، والمنسق العام لمشروع « بريما سماوا »، أنيس العود، وأعضاء المشروع نادرة عساس، نائبة مدير المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ونهلة بن صالح، الرئيسة السابقة لقسم علوم البيئة، حيث كان في استقبالهم كلّ من المنسق المحلي لمشروع « بريما » بالمغرب رشيد صلغي، ونائب رئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس شكيب النجاري.

وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية هذه الزيارة العلمية في دعم الشراكات العلمية وتبادل الخبرات بين الجامعات والمؤسسات البحثية المتوسطية، وفق بلاغ لجامعة قرطاج.

وأشاد المشاركون بالدور المحوري الذي يضطلع به مشروع « بريما سماوا » الذي يساهم في تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير البحث العلمي المشترك بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدين انخراطهم في إعداد مشاريع مستقبلية ذات أبعاد علمية وبحثية وصناعية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا على المستويين الإقليمي والدولي.

ومشروع « بريما » هو مبادرة بحثية وتعاونية دولية تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، خصوصا في المجالات المتعلقة بـ إدارة المياه، الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، ونظم الغذاء.

