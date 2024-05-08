توقيع اتفاقيات مشروعي إنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية

تم اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، توقيع اتفاقيتي إنجاز محطتي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من ولاتي قفصة وتطاوين بقدرة 300 ميغاواط في إطار نظام اللزمات ليتم بذلك استكمال 500 ميغاواط المبرمجة في الدفعة الاولى.

وقد حضر هذا الموكب الذي انتظم تحت إشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، عدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن المؤسسات المانحة إلى جانب المستثمرين اصحاب اللزمات.

ويندرج تنفيذ هذه المشاريع في إطار طلب العروض لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال مشروع 100 ميغاواط في ولاية قفصة و200 ميغاواط في ولاية تطاوين من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، وتقدر كلفة الاستثمارات الجملية للمحطتين بحوالي 800 مليون دينار.

وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة وتحسين الميزان التجاري الى جانب تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونية.

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