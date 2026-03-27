توقيع اتفاقية بين الديوان الوطني للحماية المدنية والمجمع الكيميائي من أجل تعزيز اجراءات السلامة

وقّع الديوان الوطني للحماية المدنية والمجمع الكيميائي التونسي اليوم الجمعة 27 مارس 2026، اتفاقية إطارية لخدمات وقائية وعمليات بيضاء وتكوين للفترة 2026-2027-2028، بحضور المشرفين على المؤسستين.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بمقر الديوان، وفق بلاغ للحماية المدنية، إلى تعزيز إجراءات السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بمختلف مواقع العمل التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وذلك من خلال تنفيذ زيارات وقائية دورية وتنظيم عمليات بيضاء تطبيقية، إضافة إلى برمجة دورات تكوينية لفائدة الإطارات والأعوان.

كما تهدف إلى تطوير القدرات البشرية والفنية وترسيخ ثقافة الوقاية داخل المؤسسات الصناعية، بما يساهم في الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات ، وفق نفس البلاغ الذي نُشر اليوم الجمعة 27 مارس 2026.

