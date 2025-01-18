توقيع اتفاقية بين معهدي باستور تونس وباريس لإنشاء كرسي شارل نيكول للتميز العلمي

تم أمس الجمعة، توقيع اتفاقية بين معهدي باستور تونس وباريس لإنشاء كرسي شارل نيكول للتميز العلمي الهادف إلى تعزيز التبادل العلمي وتطوير مشاريع مشتركة في مجال البحث الطبي الحيوي حسب بلاغ المعهد على صفحته على فيسبوك.

وتولت كل من المديرة العامة لمعهد باستور تونس سامية منيف ومديرة الشؤون الدولية بمعهد باستور باريس أوديت توميسكو هاتو، التوقيع على هذه الإتفاقية التي تشكل دليلاً على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون العلمي بين المؤسستين حسب بلاغ معهد باستور تونس.

وأضاف البلاغ أن مراسم توقيع الإتفاقية جرت بحضور باحثين من معهد باستور تونس وممثلين عن المعهد الفرنسي بتونس.

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