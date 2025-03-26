توقيع اتفاقية بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن والوكالة الألمانية للتعاون الفني لدعم الاسثتمار بالقطاع الفلاحي

وقعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم، اتفاقية تعاون مع البنك التونسي للتضامن والوكالة الألمانية للتعاون الفني، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الفلاحي وتنشيط العلاقة بين المؤسسات المالية والفنية، وفق بيان صادر عن وزارة الفلاحة.

وجرى حفل التوقيع اليوم بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، وكاتب الدولة المكلف بالموارد المائية حمادي الحبيب، وعدد من المسؤولين والخبراء بالمجال المالي والفلاحي، إلى جانب مدير عام البنك التّونسي للتضامن خليفة السّبوعي، والمديرة العامة لوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة انجي الدّقي، والمكلف بتسيير الإدارة العامّة للهندسة الرّيفيّة واستغلال المياه كمال المؤدّب، والممثلة عن الوكالة الألمانيّة للتّعاون الفني كلثوم بن جمعة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الشبان الراغبين في بعث مشاريع فلاحية عبر توفير آليات تمويل مستمدة من مشروع تثمين المناطق السقوية، وهو مشروع يركز على تطوير سلاسل القيمة الفلاحية في ولايات القيروان، القصرين، وسيدي بوزيد. يتم تمويل المشروع من قبل البنك الإفريقي للتنمية، ويتم تنفيذه بتعاون بين عدة جهات مختصة.

وبهذه المناسبة، شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ على أهمية هذه المبادرة في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في تونس، مشيدا بجهود كل الأطراف من أجل خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال في القطاع الفلاحي.

كلمات البحث :اتفاقية;البنك التونسي للتضامن;القطاع الفلاحي