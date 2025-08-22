توقيع اتفاقية تعاون بين المنظمة الدولية للهجرة في تونس ومعهد الشغل والدراسات الاجتماعية

وقعت المنظمة الدولية للهجرة (OIM) في تونس و المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية في 20 أوت 2025، شراكة استراتيجية لتعزيز الروابط بين البحث الأكاديمي والعمل الميداني.

ومن بين أهم مجالات التعاون تنظيم مشترك لتظاهرة المدرسة الصيفية حول الهجرة وإجراء دراسات وأبحاث مشتركة ومشاركة خبراء من المنظمة الدولية للهجرة في بعض الدورات التدريبية.

وتعكس هذه الشراكة رغبة مشتركة لجعل البحث والتعاون أدوات لفهم ظاهرة الهجرة والإحاطة بها بشكل أفضل.

كلمات البحث :اتفاقية;المنظمة الدولية للهجرة بتونس;معهد الشغل والدراسات الاجتماعية