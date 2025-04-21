توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الإنتخابات والأمانة العامـة لإتحاد المغرب العربي



استقبل فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلــــة للانتخابات صباح اليوم الإثنين 21 أفريل 2025 بمقر الهيئة طارق بن سالم، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والوفـد المرافق لـه وذلك بحضور أعضاء مجلس الهيئـة والمدير التنفيذي ومدير ديوان الهيئـــة.

وقد تم خلال هذا اللقـــــاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة العليا المستقلـــة للانتخابات والأمانة العامـة لاتحاد المغرب العربي تهدف إلى تعزيز وتعميق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أهمها:

• بناء القدرات في إدارة الانتخابات وتنظيم دورات لتدريب الموظفين والمتخصصين؛

• تحقيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المواضيع المتعلقة بالعملية الانتخابية وبناء القدرات المؤسسية؛

• تعزيز ثقافة الديمقراطية في الدول الأعضاء بالاتحاد؛

• نشر الوعي بمخاطر العزوف عن التصويت وآثاره السلبية على المجتمع.

وقد أعرب كل من رئيس الهيئـة ورئيس الإتحاد عن سعادتهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تُجســـد رغبــــة الجانبين في إرساء تعاون وشراكـــة في المجال الانتخابي وتشكل لبنــــة أولى في إطار إرساء تعاون مغاربي وإنشاء آليــــة بينها في المجال الانتخابي بهدف تبادل التجارب والممارسات الانتخابيـــة الفضلى وتنظيم دورات تكوينية وندوات مشتركـة في مجال حسن إدارة العمليات الانتخابية.

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