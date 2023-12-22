توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال حول اعتماد الهوية الرقمية والتبادل اللامادي للبيانات

أمضى كلّ من منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي و نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتّصال صباح يوم 22 ديسمبر 2023، بمقرّ الوزارة على اتفاقية تعاون حول تيسير الولوج إلى الخدمات الإلكترونية الموجّهة إلى كافة المتعاملين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد الهويّة الرقمية والتبادل اللاّمادي للبيانات وذلك بحضور محمود الزواوي رئيس الديوان وسامي إطارات الوزارتين، وذلك في إطار الاستراتيجية الرقمية الوطنية وبهدف تطوير وتبسيط الخدمات الإدارية الموجّهة للمواطنين والمؤسسات

وبالمناسبة، ثمّن الوزيران إمضاء الاتّفاقية التي تتنزّل في إطار توحيد جهود الحكومة لتعزيز مسار التحوّل الرقمي للدولة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون بين الوزارتين والمصالح الراجعة لهما بالنظر لتيسير ولوج المتعاملين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمصالح الراجعة لها بالنظر إلى الخدمات الالكترونية لفائدة الطلبة(تسجيل جامعي، منح وقروض جامعية، سكن جامعي..) والباحثين والإطار الإداري و الجامعي وذلك من خلال:

-اعتماد الهوية الرقمية على الجوّال (Mobil-ID) كآلية إضافية لتأمين الولوج على الخطّ للخدمات الإلكترونية بطريقة مبسّطة وموثوقة للطلبة والباحثين (أساتذة وباحثين) والإطار الإداري والجامعي وجميع المتعاملين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

-اعتماد الإمضاء الإلكتروني والأختام المرئية الموثوقة تدريجيا في الإجراءات الإدارية والوثائق الرسمية التي تسلّم على الخطّ والتي تستوجب تعهّدات وإثباتات إلكترونية موثوقة.

-اعتماد خدمة الترابط البيني الوطنية لتحسين جودة البيانات المدرجة على الخطّ وتبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص في عدد الوثائق المستوجبة من قبل الإدارة.

-اعتماد خدمة البريد الإلكتروني للمواطن (E-Barid) وعنوان التراسل البريدي كآليات إضافية لإرسال الإشعارات وتحسين التواصل بين الإدارة والمواطن.

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