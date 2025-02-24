توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين تونس وإيطاليا لتشغيل خريجي مراكز التكوين المهني

تمّ اليوم الاثنين، توقيع إتفاقية تعاون ثلاثية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والمنظمة الإيطالية ETHOS ETS بإشراف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني وحضور الكسندرو بريناس Alessandro PRUNAS سفير إيطاليا بتونس.

وتولى كل من حاتم دحمان المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وإلياس الشريف المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني وجيوفاني فليس دي برسكو GIOVANNI FELICE di PRISCO رئيس المنظمة الإيطالية ETHOS ETS إمضاء هذه الاتفاقية الثلاثية، بحضور عدد هام من اطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن السفارة الايطالية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الادماج المهني لفائدة خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل الإيطالية ومنها مبدئيا إختصاصات اللحام والبناء المعدني بالإضافة إلى مختلف الاختصاصات التي تحددها المؤسسات الاقتصادية الإيطالية.

كلمات البحث :إيطاليا;اتفاقية;تشغيل;مراكز التكوين المهني