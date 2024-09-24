توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون أورو لدعم مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية

أشرف سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وCécile COUPRIE مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال افريقيا يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بمقر الوزارة، على توقيع اتفاقية تمويل تقدر بـ 50 مليون أورو أي ما يناهز 169 مليون دينار وذلك لدعم مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.

وحضر موكب التوقيع كل من المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية عبد الصمد بن جدّو وسفيرة فرنسا بتونس Anne Guéguen ، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس Christophe COTTET.

ويكتسي مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية أهمية إستراتيجية من حيث تطوير الديوان على مستوى تحسين القيادة والتنظيم وإدارة العمليات وذلك من خلال بناء مقر جديد وإنشاء نظام جديد لإدارة التنبيهات والتدخلات، بالإضافة إلى تعزيز الاستعداد والجاهزية والقدرة على الاستجابة لمجابهة الكوارث الطبيعية الكبرى من خلال تعزيز وتوسيع انتشار الوحدات الخاصة للحماية المدنية في الجهات.

كما يهدف هذا المشروع إلى تطوير القدرات والمهارات من خلال دعم وتطوير سياسة وبرامج التدريب والاعتماد على مقاربة تقوم على التجارب العملية، وذلك من خلال تهيئة وتطوير مركز التدريب القاعدي والأساسي في منطقة الزريبة.

هذا وسيخصص لمشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية مساعدة فنية بـ1.5 مليون أورو في شكل هبة.

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