توقيع اتفاقية تنفيذ برنامج «PERSPECTIVES» للهجرة الدائرية

انتظم بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الجمعة 19 جانفي 2024، موكب توقيع إتفاقية تونسية سويسرية للإعلان عن انطلاق تنفيذ مشروع « PERSPECTIVES » للهجرة الدائرية، وذلك تحت إشراف عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتهدف هذه الاتفاقية التي يتواصل تنفيذها الى غاية سنة 2026 إلى دعم الهجرة الدائرية وتمكين الباحثين عن شغل من خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني وأصحاب الشهائد العليا من فرصة الإنتفاع بتربصات مهنية بسويسرا تساهم في تنمية مؤهلاتهم وفي الاستفادة من تجارب المؤسسات الحاضنة في مختلف المجالات لتيسير الإندماج في سوق الشغل التونسية.

كما يهدف برنامج perspectives إلى الاستفادة من خبرات الكفاءات التونسية المهاجرة لنقل الخبرات والمعرفة والمساهمة في دفع نسق الاستثمار في تونس لتحقيق التنمية وخلق مواطن الشغل، بالاضافة الى مساهمة البرنامج في مزيد حوكمة إدارة الهجرة والتوظيف بالخارج وتثمين الهجرة الدائرية.

وتعتبر الهجرة الدائرية migration circulaire احدى أولويات السياسات العمومية لمزيد حوكمة التشغيل الدولي في تونس باعتبارها مصدرا للإثراء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتتيح فرصا جديدة للشباب التونسي لتطوير مؤهلاتهم واكتساب الخبرات عبر التربصات والعمل بالخارج والمساهمة في تحقيق مشاريع تنموية بتونس عند العودة.

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