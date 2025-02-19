توقيع اتفاقية شراكة بين تونس وفرنسا لتطوير زراعة « الكولزا » في البلاد

أبرمت الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، اتفاقية شراكة مع جمعية التعاون لقطاع الزيوت النباتية والبروتينات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية تهدف الى دعم تطوير قطاع « الكولزا » في تونس.

ويمول هذا المشروع، الذي سينفذ على عامين، بمنحة قدرها 600 ألف أورو تقدمها فرنسا في اطار صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات كالية تمولها وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية وتنفذها الوكالة الفرنسية للتنمية، اضافة الى مساهمة بمبلغ 228 ألف أورو من جمعية التعاون لقطاع الزيوت النباتية والبروتينات الفرنسية، حسب ما افادت سفارة فرنسا بتونس، في بلاغ لها الاربعاء.

ويرتكز المشروع، الذي يهدف إلى المساهمة في هيكلة القطاع وتطوير زراعة « الكولزا » في تونس، على 4 محاور رئيسية وتتمثل في ارساء نظام معلومات عن القطاع وتعزيز الحوار البناء بين الفاعلين لضمان هيكلة أفضل للقطاع علاوة على وضع مخطط لتنمية القطاع وتحديد وتمويل الإجراءات ذات الأولوية.

ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية الشراكة بين فرنسا وتونس في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية المبرمة في جوان 2021 لدعم التنمية الفلاحية في البلاد.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز السيادة الغذائية لتونس وارساء فلاحة أكثر مرونة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية. علما أن زراعة « الكولزا » انتشرت في أقل من 10 سنوات في الأراضي الفلاحية التونسية الكبرى، ويناهز انتاجها السنوي 20 ألف طن.

كما تضطلع بدور رئيسي في تنويع الحبوب ودعم صلابة الأراضي في مواجهة التغيرات المناخية.

وحضر حفل توقيع اتفاقية الشراكة سفيرة فرنسا بتونس آن غوغان، والمدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين شلغاف، ومدير المعهد الوطني للزراعات الكبرى، طارق الجراحي، والمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية سيسيل كوبري.

كلمات البحث :اتفاقية;الكولزا;تونس;فرنسا