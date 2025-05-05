توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة وجمعية قطر الخيرية لتعزيز الخدمات الصحية بالمناطق الداخلية

وقع وزير الصحة مصطفى الفرجاني والرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية أحمد راشد الكواري، عشية اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، على اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع اقتناء تجهيزات طبية لفائدة وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة، في تصريح صحفي بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية تتمثل في دعم القطاع الصحي بتونس بتوفير 20 وحدة رعاية صحية جاهزة الصنع وتجهيزها بقيمة تفوق 3 مليون دينار، معلنا أن هذه المراكز الصحية ستكون جاهزة في غضون 3 أشهر على أقصى تقدير.

وأضاف إن هذه الوحدات الصحية المجهزة « ستعزز الخدمة الصحية بالمناطق الداخلية والحدودية سواء التي لا توجد بها مراكز صحية أو التي يوجد فيها مراكز غير لائقة بالمواطنين والفرق الطبية وشبه الطبية ». وأوضح أنه تم التنسيق مع المديرين الجهويين للصحة تحديد المناطق التي سيتم فيها تركيز هذه الوحدات بمختلف الولايات. وذكر وزير الصحة بتركيز وحدة صحية جاهزة الصنع بمنطقة خنقة الجازية بحاسي الفريد بولاية القصرين. من جهة أخرى، أثنى وزير الصحة على العلاقات التونسية القطرية، مشيدا بمستوى التعاون بين وزارة الصحة وجمعية قطر الخيرية.

وكشف أنه تم الاتفاق مع الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية خلال الاجتماع الذي سبق مراسم توقيع الاتفاقية، اليوم، على المضي قدما في دفع التعاون لتنفيذ مشاريع أخرى في مجال البنية الأساسية والخدمات الصحية. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية عن أمله في دفع التعاون الثنائي مع تونس، كاشفا عن توقيع عدة اتفاقيات أخرى مع هياكل عمومية أخرى على غرار وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والفلاحة.

وأكد للصحفيين عقب موكب التوقيع، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار التعان الثنائي مع تونس لتحسين الرعاية الصحية بالمناطق الداخلية وتعزيز خدمات الخطوط الأولى للصحة وتحقيق المساواة للنفاذ لخدمات صحية ذات جودة.

وحضر مراسم توقيع هذه الاتفاقية سفير دولة قطر بتونس زايد بن سعيد الخيارين وعدد من إطارات وزارة الصحة وأعضاء عن جمعية قطر الخيرية بمكتب تونس.

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