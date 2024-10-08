توقيع اتفاقية لإحداث خلية يقظة للذكاء الاقتصادي في قطاع الصناعات الغذائية

انتظم صباح الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، بمقر الوزارة موكب توقيع اتفاقية لإحداث خلية للذكاء الاقتصادي في قطاع الصناعات الغذائية وذلك بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب.

وحضر موكب توقيع الاتفاقية رئيس شبكة القطاع الخاص والنهوض بالقطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ Tunisie ماتياس قروسمان ومسؤول عن وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع PACE نبيل بن بشير إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار في برنامج دعم تنافسية القطاع الصناعي والتصدير PACE -AMIT التابع لبرنامج التعاون الفني التونسي الألماني وبدعم من الاتحاد الأوروبي « النمو النوعي للتشغيل CQE » وهي اول اتفاقية يقع امضاؤها في هذا المجال.

وقد تولى التوقيع على هذه الاتفاقية المديرة العامة للصناعات الغذائية السيدة حميدة بالقايد ومدير عام القطب التنموي للصناعات الغذائية ببنزرت نورالدين العقربي ومدير عام المركز الفني للصناعات الغذائية السيد عصام كريد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع خلية للذكاء الاقتصادي في قطاع الصناعات الغذائية

مع تسليط الضوء في مرحلة أولى على قطاعات هامة واستراتيجية تتمثل في زيت الزيتون والتمور. .

كما ستكمن خلية اليقظة من المساهمة في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ودفع صادراتها والحث على اعتماد أساليب إنتاج مجددة.

وثمنت الوزيرة بالمناسبة مدى تطور التعاون الفني التونسي الألماني والأوروبي على جميع المستويات مؤكدة على أهمية تطوير قطاع الصناعات الغذائية ودوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي.

من جهته أكد ماتياس قروسمان حرص الجانب الألماني على تقديم المساندة الفنية لمصالح الوزارة في كل القطاعات الصناعية الراجعة لها بالنظر.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “النمو النوعي للتشغيل يتم تتفيذه خلال الفترة (2022 -2026) هو ممول بصفة تشاركية من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي، علما و أن مصالح الوزارة تعمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على تنفيذه في إطار التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعية والتجديد أفق 2035.

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