توقيع اتفاقيّة تعاون بين هيئة الانتخابات ومعهد بورقيبة للغات الحية وجامعة تونس المنار

وقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء ، اتفاقيّة تعاون بينها وبين معهد بورقيبة للغات الحية وجامعة تونس المنار.

وأوضح رئيس الهيئة، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات، أنّ التوقيع على هذه الاتفاقيـــة يجســـد حرص مجلس الهيئـة على دعم علاقات التعاون مع المؤسسات العموميــــة والمراهنة على الكفاءات والخبرات الوطنية ويعكس الرغبة في تطوير القدرات اللغويـة لأعوان الهيئة بمختلف أصنافهم لتمكينهم من اكتساب الزاد اللغوي والمعرفي والتقنيات والمهارات اللازمـــة لتيسيـــــر تواصلهم مع المحيط المهني الخارجي من هيئات انتخابية ومنظمات دولية شريكـــة.

من جانبهما، قال كل من رئيس جامعة تونس المنار ومديرة معهد بورقيبة للغات الحية إنّ هذه الاتفاقية ستفتح المجال واسعا أمام التعاون المستقبلي بين الجانبين لتمكين أعوان الهيئــــة من المشاركـــة في مختلف الدورات التكوينيـة التي سيتم الاتفــــاق على تنظيمها والاستفادة مما يتوفر لدى معهد بورقيبة للغات الحيـة من تجربة عريقة في مجال تطوير التقنيات اللغويـــة وإتقان اللغات الاجنبية.

كما أكد رئيس الجامعـــة استعداده التام لاستكشاف شتى أنواع التعــــاون الممكن تحقيقها بين الجانبين بما يخدم المصلحـــة المشتركـة ويساهم في تطوير الزاد المعرفي لأعوان واطارات الهيئـــة.

