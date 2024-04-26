توقيع اتفاق بين حكومة تونس وحكومة البحرين

أشرف منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، صباح يوم الجمعة 26 افريل 2024 بمقرّ الوزارة، على مراسم توقيع اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين بشأن تبادل قطعتيْ أرض مُعدّتيْن لبناء مقرّين جديدين لسفارتيهما، وذلك في إطار مزيد تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وقد وقّع الاتفاق هشام بيوض، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن الجانب التونسي، ومحمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون القنصلية والإدارية عن الجانب البحريني، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى بلادنا خلال الفترة من 24 إلى 27 أفريل 2024.

وأجرى المسؤول البحريني، بهذه المناسبة، لقاءات ثنائية مع عدد من سامي مسؤولي الوزارة تمّ خلالها التباحث حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لا سيّما في المجال الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التعاون في المجال القنصلي والتعاون الفني بدعم تواجد الكفاءات التونسية بمملكة البحرين كما تمت الاشادة بالجالية التونسية التي تلقى الرعاية التامة.

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