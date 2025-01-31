توقيع اتفاق تونسي فرنسي يقضي بتكوين 100 شاب تونسي في مجال النقل لتشغيلهم في مؤسسات أوروبية

أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد يوم الجمعة 31 جانفي 2025، في إطار تنفيذ برنامج عمل الوزارة بعنوان سنة 2025، في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة، على إمضاء إتفاقية إطارية ثلاثية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، لتكوين وتنقل الشباب التونسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بسوق الشغل الفرنسية.

وأكّد الوزير بالمناسبة على أنّ هذه الاتفاقية تعد فرصة جديدة لتوظيف الكفاءات التونسية المختصة في مهن النقل واللوجستيك في سوق الشغل الوطنية والدولية، وتمكينهم من تكوين إشهادي بالإضافة إلى دعم مراكز التكوين المهني في القطاع بالتجهيزات الحديثة، مصرحا بأنّه سيتم الانطلاق في مرحلة أولى بتوفير 100 عرض إنتداب.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار مشروع THAMM OFII الهادف إلى تعزيز الشراكات المتوازنة بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد للقوى العاملة المؤهلة وتوفير فرص تشغيل بفرنسا في إطار الهجرة النظامية.

وحضر موكب توقيع الاتفاقية المديرين العامين للوكالة التونسية لتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من إطارات الوزارة والوكالتين و وفد عن الاتحاد الأوروبي تترأسه مارينا مارشاتي Marina MARCHETTI رئيسة قسم الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة ووفد عن الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج تترأسه انقريد نورموند مديرة تمثيلية الديوان في تونس وآلان حمودة رئيسة مشروع THAMM OFII.

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