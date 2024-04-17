توقيع اتّفاقيتين ومذكرة تفاهم بين تونس وإيطاليا

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في أعقاب محادثات ثنائية جمعتهما اليوم الأربعاء، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات .

وفيما يلي الاتفاقيات التي تم توقيعها:

• اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية،

• اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

• مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

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