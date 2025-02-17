توقيع اتّفاقيتي شراكة بين كلّ من جامعة تونس المنار وجامعة قرطاج والجامعة الأمريكية « غراند فالي ستيت »



وقعت، اليوم الاثنين، جامعتا تونس المنار وقرطاج اتّفاقيتي شراكة مع الجامعة الأمريكية « غراند فالي ستيت » (GRAND VALLEY STATE) بغاية تشجيع حركية الطلبة بينها.

وثمّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، لدى إشرافه على موكب توقيع الاتفاقيتين، التعاون الجامعي بين الجامعات التونسية والأمريكية، متمنّيا النجاح لهذه المبادرة التي من شأنها تحسين وتطوير مردودية المؤسّسات الجامعية والطلبة والباحثين من أجل تيسير الانتفاع بالمعارف ونقلها وتطويرها دعما للانفتاح والتميّز، وفق بلاغ للوزارة.

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