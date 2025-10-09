توقيع بروتوكول اتفاق حول إنشاء مجلس الأعمال التونسي النرويجي

شارك وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ترأسه، سمير ماجول رئيس المنظمة، في حفل توقيع مذكرة التفاهم، الخاصّة، بإنشاء مجلس الأعمال التونسي النرويجي، بالعاصمة النرويجية أوسلو، بحضور المدير العام للكنفدرالية النرويجية للمؤسساتNHO، أول أيريك إلميد.

وأكد ماجول، بحسب بلاغ صادر عن منظمة الأعراف، أنّ تأسيس مجلس الأعمال التونسي النرويجي يمثل مرحلة مهمّة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين تونس والنرويج، وتعزيز المبادلات والاستثمارات بين البلدين. وأشار إلى أن مجلس الأعمال سيكون منصة دائمة لترويج الأعمال، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات، وإطلاق المشاريع المشتركة بين البلدين.

كما أبرز رئيس الاتحاد العلاقات القوية بين المنظمتين المهنيتين في البلدين القائمة على الثقة والحوار وتبادل الخبرات، والإسهامات المشتركة في بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الحوكمة والاستدامة. من جانبه أكد أيريك ألميد أن التعاون المستمر بين المنظمتين المهنيتين منذ 2016 لتحسين بيئة الأعمال في تونس أسفر عن نتائج مشجعة، مشيرا بشكل خاص إلى برنامج NHO Female Future الذي انطلق في تونس سنة 2019، ومكن من تدريب أكثر من 100 امرأة على مهارات القيادة والحوكمة.

يذكر أن زيارة وفد الاتحاد شهدت، أيضا، تنظيم لقاءات عمل مع الكنفدرالية النرويجية للمؤسسات، ناقش خلالها الطرفان البرامج المستقبلية، التي تشمل الحوار الاجتماعي، الحكومة الرشيدة، وتمكين المرأة وريادة الأعمال المستقبلية، كما تم الاتفاق على حضور ألميد وتارج بيلسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة Scatec، في الاجتماع الأول لمجلس الاعمال التونسي النرويجي الذي سينعقد في تونس. كما شارك وفد الاتحاد في قمة الأعمال الشمالية الإفريقية، التي تنظمها رابطة الأعمال النرويجية الإفريقية، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسكندنافية والدول الإفريقية.

كلمات البحث :اتفاق;بروتوكول;مجلس الأعمال التونسي النرويجي