توقيع خمسة اتفاقيات بين تونس وفلسطين في القطاع الصناعي

أشرف كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ونظيرها الفلسطيني عرفات عصفور الخميس 19 ديسمبر الجاري بمقر الوزارة، على موكب التوقيع على خمسة اتفاقيات تعاون بين الجمهورية التونسية ودولة فلسطين في القطاع الصناعي.

وحضر هذا الموكب رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري وسفير دولة فلسطين بتونس السيد هائل الفاهوم مع وفد رفيع المستوى مرافق له إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين فيما يتعلق بالتعاون العلمي والفني في مجال الاعتماد والاعتراف بشهادات المطابقة وعلامات الجودة .

كما شملت أيضا أنشطة التقييس بما سيمكن من تبادل الخبرات والتجارب بين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ونظيره الفلسطيني.

وفي كلمتها، أكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذه الاتفاقيات التي تعتبر أحد الآليات المتميّزة لربط علاقات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين مضيفة أن تونس قيادة وشعبا تساند جهود الدولة الفلسطينية من أجل كسب معركة التنمية وبناء الدولة الفلسطينيّة.

من جانبه، أشاد الوزير الفلسطيني بالاتفاقيات الجديدة مؤكدا على أهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين مصرحا أن المستقبل سيكون للدولة الفلسطينية وأن حكومته تعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية على غرار تونس والاقتداء بالتحارب الناحجة.

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