توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين مؤسّسات تونسيّة وجزائريّة

وقعت شركات تونسية ونظيراتها الجزائرية، الخميس، بتونس، سبع اتفاقيات شراكة، على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، الذي ينتظم بمناسبة الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى التونسية الجزائرية بحضور عدد من الوزراء من البلدين.

وأمضت هذه الاتفاقيات شركة ACS » « التونسية والمختصة في قطاع المعدات الصناعية المخصصة للمنسوجات والتفصيل والشركة الجزائرية PEC Plastic Electromechanic Company ، المتخصصة في تصنيع قوالب الحقن، وتحويل البلاستيك التقني.

كما أمضت الشركة الجزائرية IdeNet الرائدة في مجال تحديد المواقع الجغرافية ومجموعة « COFICAB » التونسية وهي شريك لأهم مصنعي حزم الكابلات للسيارات ومعظم شركات تصنيع السيارات.

وتهم الاتفاقية الثالثة الشركة الجزائرية TECHNOCAST »"، التي تأسست منذ سنة 2008، وهي رائدة في مجال الصيانة الصناعية في الجزائر ومجموعة مصانع FONDINOR التونسية الرائدة في قطاعات عدة منها المعادن والمسابك.

وشملت الاتفاقيات، أيضا، المعهد الجزائري للتقييس « IANOR « والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات « TAA » .

وفي مجال التوزيع، وقعت الشركة الجزائرية TAPIDOR » « ، اتفاقية مع الشركة التونسية الرائدة في مجال التوزيع بالجملة IGL Distribution » « .

وعلى صعيد اخر، وقعت المجموعة الجزائرية الرائدة في مجال الاجهزة الكهرومنزلية « Condor »، اتفاقية مع إحدى الشركات الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تونس وفي المغرب العربي One Tech « »

ووقعت مجموعة « IRIS « الجزائرية التي تمتلك مصانع لتصنيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية ومنتجات الاتصالات، اتفاقية مع الشركة التونسية العريقة « Jomaa SA « التي تأسست في 1985، و تعمل في سوق معدات السيارات، وتوزع علامات تجارية عالمية في مجال الإطارات وزيوت التشحيم ومعدات المرآب.

واشار نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، هشام اللومي، إلى أنّ اتفاقيات التعاون شملت مجالات متنوعة، ولفت إلى انها تكتسي اهمية كبرى للبلدين.

وشدد اللومي على توفر فرص كبيرة للشراكة بين البلدين في قطاعات متعددة على غرار السياحة والصناعة والطاقات المتجددة والتبادل التجاري والاستثمار.

يذكر أن رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، والوزير الأوّل الجزائري، سيفي غريب، افتتحا، الخميس، بالعاصمة تونس، أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري وذلك بمناسبة انعقاد اللجنة العليا 23 التونسيّة الجزائرية، بحضور عدد من الوزراء من البلدين بالإضافة إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، ونظيره الجزائري، كمال مولى.

