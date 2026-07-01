توقيع عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعدّدة العربات

تولّى، يوم الثلاثاء 30 جوان 2026، شكيب الرقيق، الرّئيس المدير العام للشّركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وHu Tuanjie، المدير العام للشّؤون الدّولية بشركة الصين للسّكك الحديديّة والمعدّات المتحرّكة

China Railway Rolling stock Corporation (CRRC) Nanjing Puzhen Co. Ltd،

توقيع عقد اقتناء خمس (5) قطارات كهربائية متعدّدة العربات (Electrical Multiple Units)

وذلك بحضور ممثّل عن وزارة الاقتصاد والتّخطيط وممثّلين عن البنك المموّل.

ويندرج هذا الاسثمار، الذي تبلغ قيمته الجملية 38،2 مليون أورو والذي من المقرّر أن يتمّ تسلّم الدّفعة الأولى منه في غضون سنتين من تاريخ توقيع العقد، في إطار مشروع مضاعفة الخطّ الحديدي الرّابط بين المكنين والمهدية وكهربته، المموّل من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية والهادف إلى تنفيذ استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي من خلال النهوض بالبنية التّحتية للنّقل الحديدي وتعزيز الأسطول الكهربائي للشّركة، بما يرتقي بجودة الخدمات المسداة للمسافرين باعتبار المزايا التفاضلية من حيث الكلفة وانسجامه مع أهداف التنقّل الأخضر المستدام.

وستساهم هذه الاقتناءات في الرّفع من طاقة استيعاب الخطّ وتحسين نسق الاستغلال وتوفير وسائل نقل عصرية وآمنة ومريحة وفق أحدث المعايير الدّولية في مجالي السّلامة والجودة.

كما يعكس هذا العقد متانة علاقات التّعاون بين الجمهورية التّونسية وجمهورية الصّين الشّعبية ويؤكّد حرص الجانبين على تعزيز الشّراكة في مجال تطوير النّقل بالسكك الحديديّة، بما يخدم أهداف التّنمية في مختلف أبعادها الشّاملة.

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