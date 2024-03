توقيع عقد صفقة لانجاز جسر بنزرت الجديد بقيمة 750 مليون دينار

أشرفت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بمقر وزارة التجهيز والإسكان، على موكب توقيع عقد صفقة إنجاز الجسر الرئيسي لمشروع وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت، وذلك بين الإدارة العامة للجسور والطرقات والشركة الصينية سيشوان للطرقات والجسور » Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd ».

وحضر هذا الموكب، رئيس الديوان برهان حميدة وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس Marcus CORNARO وممثلة سفارة الصين بتونس Yuan Lijie ووالي بنزرت سمير عبد اللاوي والمدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري والمديرة العامة لوحدة انجاز مشروع جسر بنزرت الجديد ليليا السيفاوي والرئيس المدير العام للشركة الصينية سيشوان للطرقات والجسور « Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd » ZHANG Hangchuan وممثلين عن ممولي المشروع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من إطارات الوزارة والفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية.

وتولىّ كل من صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات و ZHANG Hangchuan المدير العام للشركة الصينية سيشوان للطرقات والجسور » Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd » صاحبة الصفقة الإمضاء على هذه الاتفاقية وذلك لاعتمادات جملية بقيمة 610 مليون دينار.

وعلى إثر توقيع الاتفاقية، وفي الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، رحبت الوزيرة بالحاضرين وأكدت على ضرورة تظافر كل الجهود والتنسيق التام والمتواصل لإنجاح هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع النموذجية وطنيا وإنجاز مختلف أقساطه الثلاث في الآجال المحددة له وبالجودة المطلوبة.

وهنأت وزيرة التجهيز والإسكان، الشركة الصينية الفائزة بالعقد، كما توجهت بالشكر إلى كافة شركاء وزارة التجهيز والإسكان الذين ساهموا في تمويل هذا المشروع والمقاولات التونسية ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة المشرفين على إنجاز القسط الأول والثالث من المشروع ومراقبة سير انجاز الاشغال وكذلك كامل فريق وحدة انجاز المشروع على الجهود المبذولة للوصول بنجاح إلى هذه المرحلة من توقيع العقد.

وأكدت الوزيرة على أهمية هذا المشروع الوطني الذي يندرج في إطار دعم البنية التحتية وتطوير شبكة الطرقات ودعم النقل والتنقل بين المناطق الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيسية ومن المتوقع أن يستوعب الجسر الرئيسي لمشروع بنزرت حال دخوله حيّز الاستغلال مرور أكثر من 50 ألف عربة يوميا في وذلك من خلال إحداث ربط دائم ومستمر بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت والذي سيساهم في تخفيض الضغط المروري على المدخل الوحيد لبنزرت بإحداث مدخل ثان للمدينة وتوزيع أفضل لحركة السير على الطرقات المهيكلة ودعمها بإحداث أول طريق حزاميه للمدينة.

كما بيّنت الوزيرة أن مشروع جسر بنزرت الجديد سيساهم في تعزيز جاذبية ولاية بنزرت وتحسين قدرتها التنافسية ودعم إدماجها في الاقتصاد الوطني حيث سيمكن جسر بنزرت من انشاء رابط هيكلي لمزيد دعم النشاط الصناعي والمينائي للولاية وخاصة التبادلات مع تونس الكبرى وشمال شرق البلاد والرفع من قدرتهما التنموية.

ويتمثل الجزء الثاني والرئيسي في إنجاز الجسر الرئيسي للمشروع والبالغ طوله 2.1 كلم وهو من النوع المزدوج ذي هيكل معدني ومبلوط من الخرسانة المسلحة ويتكون من 19 ممدودة منها 03 ممدودات على قنال الملاحة بطول جملي 900 مترا (257.5-292.5- 257.5 ) وبعلو حوالي 56 مترا على سطح الماء يسمح بمرور جميع أنواع البواخر.

ومن المنتظر أن يتم تركيز حضيرة إنجاز اشغال الجزء الثاني والرئيسي للمشروع خلال شهر أفريل المقبل 2024، على ان تتواصل أشغال إنجازه وفق الصفقة الدولية المتفق عليها مع المقاولات الصينية المكلفة مدة 38 شهرا.

يذكر ان مشروع جسر بنزرت الجديد الذي أعطى إشارة انطلاق انجاز أشغاله فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في 26 جويلية 2022، يتوزع على ثلاثة أقساط ويتضمن القسط الأول انجاز طريق سريعة ذات ممرين في كل اتجاه وبطول 4,7 كلم مجهزة بـ3 محولات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطنية 8 والطريق السيارة أ4، ومحول جرزونة ومدخل القطب التكنولوجي ومحول جرزونة الشرقية ومدخل مدينة منزل عبد الرحمان وبلغت نسبة تقدم انجازه بحوالي 35 %.

أما القسط الثالث الذي يتضمن انجاز طريق سريعة بطول 2,7 كلم مجهز بمحول على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 المؤدية إلى منزل بورقيبة وإنجاز 4 جسور، جسر على الطريق المحلية رقم 309 وجسرين على طريقين بلديين وجسر ذي هيكل معدني على سكة تزويد مصنع الإسمنت ومفترق دائري على مستوى الطريق المحلية 438، فقد بلغت نسبة تقدم إنجازه حوالي 35 %.

كما أنه في إطار إدماج المشروع في محيطه الاقتصادي والاجتماعي تم تهيئة ستّ أحياء شعبية بالمعتمديّات المتاخمة للمشروع وهي حافر المهر وبئر مسيوغة وحي الزهور من معتمدية بنزرت والعين الكبيرة وبن نيقرو والطموح من معتمدية منزل عبد الرحمان. وتمثلت الأشغال في تعبيد حوالي 14 كلم من الطرقات مع تجهيزها بالإنارة العمومية وتبليط الأرصفة ومدّ حوالي 8 كلم من شبكات التطهير.

