توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي العُماني

وقع محافظ البنك المركزي العُماني أحمد بن جعفر المسلمي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2026، مذكرة تفاهم بين البنكين المركزيين، في مقر البنك المركزي العماني.

وتجسد هذه الخطوة، وفق ماجاء في بيان صادر عن البنك المركزي التونسي، التزام المؤسستين بتعميق التعاون المؤسسي وتطوير أطر التنسيق المشترك، انسجاما مع الديناميكية المتجددة التي تعرفها العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وترتكز مذكرة التفاهم على إرساء تعاون استراتيجي في مجالات حيوية، تشمل السياسة النقدية والرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وتطوير البنى التحتية المالية وأنظمة الدفع، فضلا عن دعم التحول الرقمي والابتكار المالي وتعزيز تبادل الخبرات عبر برامج تطوير الكفاءات.

ويعد توقيع هذه المذكرة محطة جديدة في مسار الشراكة المثمرة بين البلدين ويجسد الإرادة المشتركة لبناء تعاون مالي ومصرفي متين يسهم في دعم الاستقرار المالي ويعزز المصالح الاقتصادية المشتركة لتونس وسلطنة عُمان.

و أكد محافظ البنك المركزي التونسي الالتزام بمتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة بما يضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع من خلال تحويلها إلى برامج عمل ملموسة وجلسات فنية منتظمة ومشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة حقيقية لاقتصادي البلدين وقطاعيهما المالي.

