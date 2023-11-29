توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الاولمبية التونسية ونظيرتها البحرينية

تم، اليوم الاربعاء بالمنامة، توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ونظيرتها البحرينية وذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وتدعيما للتعاون القائم بينهما في المجال الرياضي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية النّشاط الرياضي وتطوير الحركة الأولمبية في كلا البلدين الشقيقين.. وتشمل الاتفاقية التعاون في المجالات الفنية والطبية والعلمية والحوكمة وإعداد الرياضيين وتبادل المعسكرات التدريبية وتعزيز رياضة المرأة والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية وتنسيق الآراء والمواقف في الهيئات والمنظمات الرياضية.

ووقع الاتفاقية من جانب اللجنة الأولمبية التونسية رئيسها وعضو اللجنة الدولية الاولمبية الاستاذ محرز بوصيان ومن جانب اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

واشاد الاستاذ محرز بوصيان بالمناسبة بعمق وتجذر العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين مؤكدا حرص العائلة الرياضية والأولمبية التونسية على تطوير دور الرياضة في مزيد تدعيمها.

كما أعرب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية تونس الشقيقة مؤكدا بأن توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين تشكل تعزيزا لتلك الروابط القوية وأواصر الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين.

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