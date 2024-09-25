توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والجبل الأسود لإنشاء آلية للمشاورات السياسية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ، يوم 23 سبتمبر الجاري، لقاء مع نظيره من الجبل الأسود Montenegro ايرفن ابراهيموفتش، وذلك على هامش مشاركته في الجزء رفيع المستوى للدورة الـتاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك من 22 إلى 30 سبتمبر 2024.

ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تمّ تبادل الآراء حول أهم القضايا والمسائل المطروحة على جدول أعمال قمة المستقبل والجمعية العامة.

وتولى الوزيران خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والجبل الأسود لإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين البلديْن.

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