توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والصين لإنجاز « المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان »

وقعت تونس والصين اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لإنجاز « المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان »، حسب ما اعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ لها.

وقد تولى التوقيع على مذكرة التفاهم كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ونائب رئيس اللجنة الصينية للاصلاح والتنمية « ليو سيشي » وذلك خلال الزيارة يؤديها وزير الصحة ، بتكليف من رئيس الدولة قيس سعيد، إلى جمهورية الصين الشعبية.

واعرب الفرجاني، عن تطلع الجانب التونسي للمرور الى المراحل العملية لتنفيذ هذا المشروع الرائد في أقرب الأجال الممكنة بما يعكس عمق العلاقات التونسية الصينية في مختلف المجالات.

كما ثمن وزير الصحة الإهتمام الذي أولاه الجانب الصيني للمشروع الرئاسي الرائد « المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان » باعتباره قطبا تنمويا ذا أبعاد وطنية وإقليمية وذلك في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى تدعم قطاع الصحة والتنمية.

وأكد على أهمية إحداث لجنة متابعة لتنفيذ المراحل العملية المقبلة للمشروع لما يكتسيه من أهمية في النهوض بالقطاع الصحي بتونس وجذب الاستثمارات وتقريب الخدمات الطبية المتطورة من المواطنين.

وأبرز وزير الصحة أن مدينة الأغالبة الطبية وبفضل الارادة السياسية وكفاءاتها الطبية وتقاسم الخبرة والمعرفة والتعاون مع الصين ستشكل قطبا لتصدير الخدمات الصحية واستيعاب المرضى الذين يختارون تونس كوجهة استشفائية، فضلا عن جذب المزيد من الطلبة الاجانب للدراسة بالمؤسسات الجامعية المرتبطة بها مما يعزّز اشعاع تونس كوجهة طبية وعلمية. ومن جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الصينية للاصلاح والتنمية أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمدينة الطبية الأغالبة تعتبر خطوة هامة لتنفيذ التوافقات التي توصل لها قائدا البلدين خلال اللقاء التاريخي الذي جمعهما ببكين مجدّدا استعداد بلاده لتعميق التعاون مع تونس ودفع جهودها في التنمية.

كلمات البحث :الصين;المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان;تونس;مذكرة تفاهم