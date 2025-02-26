توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والصين لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي

عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، جلسة عمل مع نظيره الصيني « لاي هاي تشاو » وزير اللجنة الوطنية الصينية للصحة في إطار زيارته إلى الصين، وتمّ التأكيد خلالها على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الصحة، وتطوير مشاريع جديدة يعود نفعها على المواطنين.

وتمّ الاتفاق على إطلاق عدة مشاريع هامة، من أبرزها:

• تأسيس المركز التقني التونسي-الصيني في مجال طب القلب والشرايين.

• تنظيم الدورة الأولى للمنتدى التونسي-الصيني للصحة في شمال إفريقيا

• تعزيز التعاون في مجالات الطب التقليدي والحديث، بما في ذلك التطبب عن بُعد و الطب الشخصي والعلاج الجيني والذكاء الاصطناعي.

• دعم سياسة الصحة العامة، خاصة في مجالات التلقيح ومكافحة الأوبئة وإدارة المستشفيات.

• تكثيف التكوين المستمر للإطارات الطبية والشبه طبية.

كما شهدت الجلسة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين وزارة الصحة التونسية واللجنة الوطنية الصينية للصحة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصحّة مصطفى الفرجاني على أهمية الاستفادة من الخبرات الصينية في الطب التقليدي والحديث، وكذلك في مجالات التكنولوجيا الطبية المتطورة، مشدّدا على ضرورة تكثيف التواصل بين الخبراء والمسؤولين من الجانبين، لرفع مستوى التعاون في التدريب والبحث العلمي.

و من جانبه، أشاد الوزير الصيني بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأكد على التزام بلاده بمواصلة دعم قطاع الصحة في تونس، من خلال استكمال المشاريع الجارية مثل مركز الأورام السرطانية في قابس ومستشفى صفاقس.

وفي ختام اللقاء، دعا وزير الصحّة مصطفى الفرجاني نظيره الصيني لزيارة تونس لتعميق التعاون الثنائي المشترك، وهو ما لقي ترحيباً من الوزير الصيني الذي أعرب عن ثقته في نجاح التعاون المستقبلي بين البلدين.

وشددت وزارة الصحة في بلاغ لها، على أن التوقيع على هذه المذكرة يمثل خطوة هامة نحو تطوير الرعاية الصحية في تونس، ويعد بمزيد من التقدم في مجال الطب والتكنولوجيا الصحية.

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