توقيع مذكرة تفاهم بين تونس ومفوضية الكوميسا للمنافسة

تم اليوم الأربعاء 30 أفريل 2025، خلال فعاليات اختتام الملتقى الاقليمي لدعم قدرات أجهزة المنافسة في تونس في إطار التعاون بين سلطات المنافسة التونسية ولجنة المنافسة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا والذي دار على مدى أيام 28 و29 و30 من الشهر الجاري، توقيع مذكرة تفاهم بين سلطات المنافسة التونسية ومفوضية الكوميسا للمنافسة، وذلك بغاية تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، والتي ستشكل منطلقا جديدا لتأسيس تعاون بناء بين بلادنا والكوميسا في مجال المنافسة وحافزا هاما للارتقاء بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.

ونوّه سمير عبيد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بتنظيم هذا الملتقى لفائدة سلطات المنافسة في بلادنا باعتباره فرصة هامة لطرح توجهات ومقترحات وتوصيات يمكن الاستفادة منها في مسار تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية للمنافسة فضلا عن كونه مناسبة للإلمام بمستجدات واقع المنافسة في السوق المشتركة والاستفادة من تجارب وخبرات كل الأطراف المشاركة، خاصة وأن الأجهزة المختصة هي بصدد القيام بإصلاحات جذرية في مجال المنافسة وقوانينها وسياساتها.

كما أفاد بأن تونس حريصة دائما على تعميق الاندماج الإفريقي وتعزيز التجارة والاستثمار في ربوع القارة حيث تعتبر السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي أحد أهم الفضاءات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية قصد تحقيق نقلة نوعية تنموية تعزز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في كل الدول الأعضاء، مضيفا أن هناك إرادة قوية لمواصلة التعاون في مسار الاندماج الاقتصادي في هذه السوق ومعالجتها من كل الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة وحمايتها من كل المخاطر التي من شأنها التأثير على المنافسة وضرب سلاسل التزويد والأسعار.

كلمات البحث :تونس;مذكرة تفاهم;مفوضية الكوميسا للمنافسة