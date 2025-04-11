توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجهيز والإسكان ومكتب الأمم المتحدة للخدمات والمشاريع

تمّ صباح اليوم الجمعة 11 أفريل 2025، بمقر وزارة التجهيز والإسكان، توقيع مذكرة التفاهم من قبل وزير التجهيز والإسكان السيّد صلاح الزواري ومكتب الأمم المتحدة للخدمات والمشاريع »UNOPS” ممثل في السيدة Nathalie ANGIBAULT المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وذلك بحضور السادة رئيس الديوان والمدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات ومديرين عامين ومديرين وممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة للخدمات والمشاريع »UNOPS” وعدد من إطارات وزارة التجهيز والإسكان.

وتمثل مذكرة التفاهم إطارا شاملا للتعاون بين وزارة التجهيز والإسكان ومكتب الأمم المتحدة للخدمات والمشاريع (UNOPS) في العديد من المجالات ذات الصلة بنشاطات الوزارة على غرار:

- تدعيم القدرات والتكوين

- المساندة الفنية والمرافقة خلال دورة حياة المشاريع في مختلف مجالات اختصاص الوزارة من خلال متابعة وتنفيذ مخططات التنمية والميزانية، وتصور وتنفيذ ومتابعة المشاريع والبرامج، وتحسين مؤشرات الجودة على مستوى الإنجاز، وإرساء طرق جديدة ومبتكرة في مجال البناء والأشغال العمومية،

- التخطيط والدراسة وتنفيذ ومتابعة الأشغال المتعلقة بالبنايات المدنية، الجسور والطرقات، حماية المدن من الفيضانات…

وتهدف هذه المذكرة إلى تمكين الوزارة من آليات مساندة المكتب المذكور في البحث عن التمويلات اللازمة للمشاريع في المجالات التي تم إدراجها ضمن مذكرة التفاهم والمزمع اقتراحها من قبل وزارة التجهيز والإسكان ومن بينها:

- إنجاز برنامج » حاضنة للقادة المستقبليين » لوزارة التجهيز والإسكان،

- تأهيل مركز علوم المهندس ومشروع رقمنة مكتبة المركز،

- تأهيل مركز التجارب وتقنيات البناء،

- إنجاز مشروع « أكاديمية البنية التحتية الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان.

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