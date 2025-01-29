توقيع مذكّرة تفاهم في مجال التّنمية المستدامة بين وزارة الفلاحة ووزارة البيئة الايطاليّة

أشرف اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025، كل من عزالدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري و Gilberto PICHETTO FRATIN وزير البيئة الإيطالي، على توقيع مذكّرة تفاهم في مجال التّنمية المستدامة بين وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة البيئة الايطاليّة، وذلك بحضور حمادي الحبيب كاتب الدّولة المكلف بالمياه أعضاء البعثة الإيطاليّة وثلة من إطارات الوزارة.

وتهدف الاتّفاقيّة الى تعزيز التّحوّل الطّاقي وتثمين التّصرّف المستدام في الموارد الطّبيعيّة فضلا عن معاضدة جهود الوزارة في الصمود أمام التغيّرات المناخية وذلك من خلال تحقيق أهداف التّنمية المستدامة.

وبالمناسبة، ثمّن الوزير التّعاون الثّنائي القائم بين البلدين، داعيا الى تنفيذ برنامج عملي يعكس أهداف الاتّفاقيّة الممضاة.

من جهته، أعرب وزير البيئة عن رغبة الجانب الإيطالي لمزيد دعم تونس في تنفيذ استراتيجيتها الوطنيّة لتحقيق النّمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطّبيعيّة.

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